Un uomo nigeriano è stato segnalato dopo aver dato fuoco a un gatto, probabilmente con l’intenzione di mangiarlo, mentre i bambini giocavano nelle vicinanze. Testimoni hanno assistito alla scena e hanno chiamato le autorità. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e hanno sequestrato l’animale. Non sono ancora state rese note ulteriori motivazioni o dettagli sull’accaduto.

Ha dato fuoco a un gatto, probabilmente allo scopo di cibarsene, questo stando alle testimonianze a di chi ha visto la scena e chiamato le forze dell'ordine. Il tutto in un parco pubblico, vicino a dei giochi per bambini, davanti agli occhi attoniti di alcuni cittadini che hanno allertato carabinieri, polizia e anche il comune, intervenuto tramite l'assessore alla sicurezza Stefano Torri che ha denunciato in un post sui social l'accaduto. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Sarzana, nello spezzino, dentro l'area del Parco nel quartiere Crociata, uno spazio verde tra le case attualmente chiuso. E' arrivata da lì la segnalazione di alcuni residenti che hanno notato l'uomo intento ad accendere un fuoco.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nigeriano cucina un gatto tra i giochi dei bambini

Notizie correlate

Leggi anche: Sarzana, uccide un gatto e lo cucina nel parco pubblico: denunciato nigeriano

Orrore a La Spezia: uccide un gatto e lo cucina nel parco. Fermato un nigerianoUn episodio di estrema violenza e crudeltà verso gli animali, ha sconvolto la comunità di Sarzana, in provincia di La Spezia.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Dà fuoco a un gatto e lo cucina, orrore a La Spezia; Orrore a La Spezia: uccide un gatto e lo cucina nel parco. Fermato un nigeriano; Uccide gatto e lo cucina nel parco pubblico: arrivano i carabinieri, bloccato un uomo; Choc a Sarzana, uccide un gatto nel parco e cerca di cucinarlo: denunciato.

Gatto cucinato tra i giochi dei bambini, orrore nel parcoHa dato fuoco a un gatto, probabilmente allo scopo di cibarsene, questo stando alle testimonianze a di chi ha visto la scena e ... iltempo.it

Uomo incendia un gatto e lo cucina, shock e indagini approfondite sulla cruenta violenza a La SpeziaGatto ucciso e bruciato a Sarzana: fermato un cittadino nigeriano Un uomo di nazionalità nigeriana è stato fermato nel pomeriggio di oggi al parco di ... assodigitale.it

NIGERIANO UCCIDE UN GATTO E LO CUCINA NEL PARCO PER MANGIARLO(SARZANA PROVINCIA DI LA SPEZIA) È successo al parco di Crociata a Sarzana, un uomo di nazionalità nigeriana avrebbe ucciso e dato fuoco al felino per mangiarlo. Scen - facebook.com facebook