Nico Rosberg ha commentato la crescita di Kimi Antonelli, sottolineando come abbia già conquistato molti tifosi e attirato l’attenzione della Ferrari. Nel frattempo, il campionato di Formula 1 ha sospeso temporaneamente le gare a causa della cancellazione di alcuni eventi, lasciando i piloti in una fase di pausa. La situazione ha portato a un’interruzione delle attività in pista, con i team e i driver che attendono nuove indicazioni.

Prosegue il periodo di “break” per i piloti di F1. La cancellazione degli appuntamenti mediorientali per le vicende geopolitiche ha costretto “ai box” i primattori della pista, che stanno cercando a proprio modo di sfruttare questa pausa un po’ per la preparazione al prossimo evento e un po’ anche per dedicarsi agli svaghi. Viene in mente quanto è accaduto nel recente torneo di tennis a Montecarlo, con tanti racing driver tra gli spalti a seguire le partite di Jannik Sinner e non solo. Un campionato che, con tre week end andati in archivio, vede davanti a tutti in maniera inaspettata Kimi Antonelli. Il giovane pilota della Mercedes è...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nico Rosberg: “La storia di Kimi Antonelli è incredibile, ha già tanti tifosi. E la Ferrari…”

Notizie correlate

Leggi anche: Kimi Antonelli, la storia di un predestinato salito su un kart già a un anno

F1, Kimi Antonelli primeggia nel day-3 dei Test in Bahrain. Doppietta Mercedes, tanti giri per Ferrari e McLarenVa in archivio con il miglior tempo di Andrea Kimi Antonelli la terza e ultima giornata della prima settimana di Test ufficiali pre-stagionali della...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Rosberg analizza la nuova F1: tra rivoluzione tecnica e spettacolo in pista; Rosberg: Antonelli l’outsider per eccellenza. Una storia incredibile; Wolff: Nel 2016 licenziai Hamilton e Rosberg. Accetto la rivalità ma non gli incidenti; Wolff rivela la drastica risposta del 2016 agli scontri tra Hamilton e Rosberg.

Nico Rosberg: La storia di Kimi Antonelli è incredibile, ha già tanti tifosi. E la Ferrari…Prosegue il periodo di break per i piloti di F1. La cancellazione degli appuntamenti mediorientali per le vicende geopolitiche ha costretto ai box i primattori della pista, che stanno cercando a ... oasport.it

Rosberg: Antonelli l’outsider per eccellenza. Una storia incredibileIl momento che sta attraversando il leader del mondiale incanta l'ex pilota della Mercedes, campione del mondo 2016 ... formulapassion.it

ACCADDE OGGI: SUPER NICO A SHANGHAI Rosberg ottiene la prima pole e la prima vittoria in carriera sul circuito di Shanghai, davanti alle McLaren, completando un podio tutto motorizzati Mercedes. Il giro veloce di quel GP Pensate un pochino, lo fe - facebook.com facebook