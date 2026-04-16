Nemi frana su via Nemorense | chiusa la strada

Una frana ha interessato via Nemorense nel comune di Nemi, portando alla chiusura del tratto stradale che si trova vicino alla clinica Villa delle Querce. La strada è stata interdetta alla circolazione dalla sera di ieri, causando modifiche alla viabilità nella zona dei Castelli Romani. Non sono stati segnalati feriti o altri incidenti legati a questo evento. La situazione viene monitorata dalle autorità locali.

Viabilità modificata ai Castelli Romani, nel comune di Nemi. Dalla serata di ieri, via Nemorense è ufficialmente interdetta alla circolazione nel tratto compreso all'altezza della clinica Villa delle Querce. Il provvedimento si è reso necessario dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La pioggia colpisce ancora: strada chiusa per frana a Napoli Leggi anche: Maltempo in Campania, frana in Costiera: chiusa la Strada Statale Amaltiana Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nemi, via Nemorense chiusa per uno smottamento: traffico interdetto sulla strada provinciale per Genzano; Emergenza ai Castelli Romani: costone frana sulla provinciale, sbarrata in entrambe le direzioni; Incidente su via dei Laghi tra Nemi e Rocca di Papa: scontro tra moto e automobile. Nemi – Frana sulla Nemorense, Bertucci: Paese semi isolato: disagi per residenti e lavoratoriPiove sul bagnato a Nemi, è proprio il caso di dirlo, sebbene ci si avvi verso la bella stagione. Con il cedimento del costone verificatosi ieri ... castellinotizie.it Nemi, via Nemorense chiusa per uno smottamento: traffico interdetto sulla strada provinciale per GenzanoNel pomeriggio, per via di uno smottamento, è stata disposta la chiusura totale di via Nemorense, l'arteria provinciale che collega Genzano di Roma e ... castellinotizie.it Con il cedimento del costone verificatosi ieri a Nemi, via Nemorense è stata completamente interdetta al transito, causando gravi ripercussioni alla viabilità locale #castellinotizie - facebook.com facebook Il lago di Nemi protagonista delle Strade Blu del Lazio ift.tt/q4uxZYG x.com