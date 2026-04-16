Né arte né parte

Di recente, un artista ha espresso un appello affinché il settore musicale non abbia timore di denunciare la guerra. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui il cantante si stava preparando per il suo nuovo tour, senza alcuna connessione diretta tra le due cose. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto di discussioni sulla libertà di espressione nel mondo della musica.

Zucchero, giorni fa, ricordandosene proprio alla partenza del nuovo tour, ma la coincidenza fra indignazione e business è casuale, ha lanciato un appello: il mondo della musica non deve aver paura di alzare la voce contro la guerra! Giusto. Ma quale? Tutte o solo alcune? Ieri Piero Pelù ha detto: "Agli artisti manca il coraggio!", proclamando che al Concertone del Primo maggio "Noi ci saremo": "Suoneremo contro la Meloni!". In diretta su Telemeloni. Pochi giorni fa 80 artisti hanno firmato una vibrante lettera per chiedere l'esclusione di Russia, Israele e Usa dalla Biennale di Venezia. Ma perché limitarsi? Se scoprono quanti sono i conflitti nel pianeta potrebbero anche chiudere le porte a Siria, Yemen, Iraq, Iran, Sudan, Congo, Somalia, Etiopia, Mali, Niger, Myanmar, Afghanistan.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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