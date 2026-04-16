Nasce OsimON Life | un progetto per ridare energia al centro storico di Osimo

È stato annunciato il lancio di OsimON Life, un progetto volto a rivitalizzare il centro storico di Osimo. L’iniziativa mira a rafforzare l’identità del quartiere, rendendolo più vivo, accogliente e attraente per residenti e visitatori. L’obiettivo è coinvolgere la comunità locale e valorizzare le caratteristiche storiche e culturali della zona. La realizzazione del progetto è in fase di definizione e coinvolge vari soggetti pubblici e privati.