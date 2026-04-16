Nella trentatreesima giornata del campionato di Serie A 20252026, si affrontano Napoli e Lazio. La squadra partenopea, ormai senza possibilità di vincere lo scudetto, punta a consolidare il secondo posto. La Lazio, invece, si trova fuori dalle posizioni che danno accesso alle competizioni europee. La partita si tiene in un momento di stagione in cui entrambe le formazioni sono concentrate sui rispettivi obiettivi di classifica.

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Svanito il sogno scudetto, i partenopei devono pensare a blindare il secondo posto cercando i tre punti contro i biancocelesti ormai fuori dai piazzamenti in Europa. Napoli vs Lazio si giocherà sabato 18 aprile 2026 alle ore 18 presso lo stadio Maradona NAPOLI VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei sono reduci dal pareggio esterno di Parma, che ha spento le loro speranze di titolo, visto anche la contemporanea vittoria dell’Inter a Como. Con i nove punti di ritardo dai nerazzurri, la squadra di Conte resta in corsa soltanto per la Champions League, a quota 66 punti, e un margine di tre lunghezze di vantaggio sul Milan terzo.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Lazio, trentatreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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