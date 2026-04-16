Napoli presentato a Palazzo San Giacomo il Premio Donne come Motori | Gioie e Mai più Dolore

A Napoli, nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, è stata annunciata la settima edizione del premio “Donne come Motori: Gioie e Mai più Dolore”. L’evento si terrà i prossimi 18 e 19 aprile e mira a sensibilizzare sui temi legati alla violenza sulle donne. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e organizzatori dell’iniziativa.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata presentata nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, la 7ª edizione del Premio “ Donne come Motori: Gioie e Mai più Dolore ”, l’iniziativa che si svolgerà a Napoli i prossimi 18 e 19 aprile. Il Premio, che quest’anno torna simbolicamente nella città in cui è nato, non è solo un riconoscimento all’eccellenza femminile, ma un vero e proprio percorso culturale che mira a trasformare le ferite del passato in consapevolezza e responsabilità collettiva. Durante l’incontro con i giornalisti è stato illustrato il programma che prevede la cerimonia di premiazione presso Palazzo Zapata e la scenografica esposizione in Piazza del Plebiscito.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, presentato a Palazzo San Giacomo il Premio “Donne come Motori: Gioie e Mai più Dolore” Notizie correlate Leggi anche: Napoli, proteste dei disoccupati per i tirocini lavoro: occupato palazzo San Giacomo, arriva la Digos Presentato alla Camera il Premio UGL “Donne di Lavori, Donne di Valori 2026”Si è svolta presso la Camera dei Deputati la conferenza stampa promossa e organizzata dall’On. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Destinazione Donna: itinerari femminili a Napoli – II Edizione; A Napoli riapre il Cimitero delle Fontanelle: era chiuso dal 2020; Napoli, Manfredi vuole Puca per la Coppa America: l’assessore che piace alla destra; Buone notizie per il Cimitero delle Fontanelle: quando riaprirà?. Napoli, presentato a Palazzo San Giacomo il Premio Donne come Motori: Gioie e Mai più DoloreÈ stata presentata nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, la 7ª edizione del Premio Donne come Motori: Gioie e Mai più Dolore, l’iniziativa che si ... napolivillage.com EVENTO - Torna a Napoli la Walk of Life di Telethon, la presentazione a Palazzo San GiacomoDomani, mercoledì 8 aprile, alle 10:30 Presso la Sala Pignatiello a Palazzo San Giacomo sarà presentata la Walk of Life , giunta alla sua 13esima edizione, l’evento di solidarietà organizzato per supp ... napolimagazine.com A Palazzo San Giacomo partita ancora irrisolta (da IlSud24.it) Leggi: https://www.ilsud24.it/2026/04/15/napoli-nuovo-assessore-pd-puca-giunta/ - facebook.com facebook