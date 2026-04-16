Napoli piano Conte | 4 nomi pronti per l’emergenza post-Azzurri

Il futuro della panchina del Napoli e il possibile passaggio di Antonio Conte alla nazionale italiana hanno portato la dirigenza partenopea a predisporre un piano di emergenza. Quattro nomi sono stati individuati come possibili sostituti nel caso di un’uscita dell’attuale allenatore. La situazione si sta definendo in vista di eventuali cambiamenti, mantenendo comunque aperte diverse opzioni per il futuro della squadra.

Il futuro della panchina azzurra e del Napoli si intreccia in un nodo che coinvolge Antonio Conte, la cui possibile partenza verso la nazionale italiana sta spingendo la dirigenza partenopea a preparare un piano di emergenza con quattro profili pronti a subentrare. La decisione dell’allenatore, sollecitata dal presidente De Laurentiis, potrebbe scatenare una reazione a catena nel mercato dei tecnici. Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, il comando della Nazionale è diventato l’obiettivo principale di Conte. Il tecnico è oggi considerato tra i favoriti per riprendere quel ruolo, insieme a Massimiliano Allegri, attuale guida del Milan. Altri nomi circolano con insistenza per la panchina azzurra, tra cui spiccano il ritorno di Roberto Mancini e l’ipotesi di portare sulla linea di fondo Simone Inzaghi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, piano Conte: 4 nomi pronti per l’emergenza post-Azzurri Notizie correlate Italiano, ma non solo: parte il toto nomi del post-Conte a NapoliSe Antonio Conte dovesse decidere di lasciare Napoli e di mirare a un posto nella Nazionale italiana, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già la... Campania, allerta mare e vento: i comuni pronti al piano d’emergenzaLa Protezione Civile della Regione Campania ha disposto una sorveglianza meteorologica per l’intera area regionale a causa dell’arrivo di venti molto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Cambia Napoli, dai fab-four al tridente: le idee di Conte per rincorrere l'Inter; Napoli-Milan, pari vietato. Conte perde Hojlund, Allegri lancia Fullkrug. Leao in panchina; Napoli, cuore e testa: il Milan cade sotto il piano di Conte; Il Napoli si ferma a Parma: le statistiche premiano Cuesta, rammarico per Conte. +++ CANTIERI A NAPOLI: COME CAMBIA LA SITUAZIONE TRAFFICO TRA APRILE E MAGGIO +++ Leggi l'articolo https://www.napolitoday.it/~go/i/12895445977227 - facebook.com facebook Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Bruno Giordano e la sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Susanna. x.com