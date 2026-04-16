In questa stagione, il Napoli si distingue come la squadra di Serie A con l’età media più alta. La situazione solleva dubbi sul futuro di due giocatori che potrebbero vedere il loro ruolo modificato o il loro contratto in scadenza. Le informazioni disponibili indicano una possibile fase di cambiamento in rosa, mentre i dettagli sui singoli calciatori non sono ancora stati ufficializzati.

I dati parlano chiaro: il Napoli è la squadra di Serie A con l’età media più alta in questa stagione. Per questa ragione uno degli obiettivi del club in vista delle prossime annate è quello di svecchiare la rosa, diminuendo il numero di over 30 presenti attualmente. Sono infatti già dieci i calciatori che hanno superato questa soglia, con altri otto che sono a ridosso per farlo. In questa lista sono presenti anche Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, in scadenza di contratto a giugno e lontani dal rinnovo. Napoli, complicati i rinnovi di Spinazzola e Juan Jesus. I contratti di Leonardo Spinazzola e Juan Jesus scadranno al termine di questa stagione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, futuro di due azzurri in bilico? Ecco cosa filtra

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