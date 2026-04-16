Napoli Chivu non le manda a dire | che frecciatina a Conte!

Da spazionapoli.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Chivu, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state interpretate come frecciate rivolte a Antonio Conte. Le sue parole hanno attirato l'attenzione, creando una certa tensione nel mondo del calcio. La polemica si è intensificata anche con riferimenti ai colleghi di altri club, alimentando un dibattito pubblico sulle recenti dinamiche tra allenatori. La discussione ha suscitato un ampio interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

Christian Chivu, allenatore dell’ Inter, si sta rendendo protagonista di alcune uscite piuttosto polemiche, in una vera e propria guerriglia mediatica nei confronti di Antonio Conte (e del suo collega Massimiliano Allegri). L’allenatore nerazzurro si è esposto sulla mancanza d’ironia in quel di Napoli, dopo aver ribadito il cosiddetto “obiettivo Champions” come gli altri allenatori. Chivu ‘giustifica’ la battuta Champions: “Non si capisce l’ironia”. La scorsa settimana  è stata caratterizzata da un’uscita piuttosto polemica da parte di Christian Chivu, allenatore dell’ Inter, dopo la vittoria con il Como. Infatti, dato anche il mezzo passo falso del Napoli a Parma, i nerazzurri sono a +9 dall’ “inseguitrice” partenopea.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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