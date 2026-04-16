Musetti-Moutet oggi in tv ATP Barcellona 2026 | orario programma streaming

Oggi si gioca l'incontro tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. La partita si svolge nel quadro della competizione che si sta disputando sulla terra battuta catalana. L’evento è visibile in diretta streaming e in televisione, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali del torneo. La sfida tra i due tennisti è molto attesa dagli appassionati.

Lorenzo Musetti affronterà Corentin Moutet agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: dopo un esordio positivo sulla terra rossa catalana contro lo spagnolo Martin Landaluce, il tennista italiano cercherà di farsi strada in questo appuntamento in modo da rialzare la testa dopo le premature eliminazioni subite tra i Masters 1000 di Indian Wells e Montecarlo, dovute anche a qualche criticità fisica con cui ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MOUTET NON PRIMA DELLE 16.30 Il toscano ha tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura, ma dovrà stare molto attento all’ostacolo francese, che all’esordio aveva regolato il peruviano Ignacio Buse in due set.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Moutet oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Musetti affronterà Corentin Moutet agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: dopo un esordio positivo sulla terra rossa... Musetti-Landaluce oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti torna in campo nella giornata di martedì 14 aprile per affrontare lo spagnolo Martin Landaluce nel primo turno dell’ATP 500 di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Moutet-Musetti: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match; Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta Moutet - Musetti (Barcelona Open Banc Sabadell); Corentin Moutet - Lorenzo Musetti 16/04/2026 Comp. quote. LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti ... oasport.it Musetti torna in campo agli ottavi del Godó contro l'imprevedibile MoutetMusetti torna a Barcellona dopo l'infortunio e sfida l'imprevedibile Moutet, che ha superato Buse con un doppio 6-4 ... it.blastingnews.com Barcelona Open 2026 Day 4: Predictions ft. Lorenzo Sonego vs Andrey Rublev, Corentin Moutet vs Lorenzo Musetti - facebook.com facebook Bene la vittoria dopo l'infortunio, ma con Moutet non basterà il tennis visto oggi. Speriamo che Musetti torni presto quello che ci ha fatto vedere magie sulla terra negli ultimi anni. x.com