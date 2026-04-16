Multe stradali il bancomat miliardario dei Comuni
Nel 2025, le multe stradali rappresentano un giro d’affari di circa 1,77 miliardi di euro per i Comuni italiani. In soli tre anni, gli incassi provenienti dalle sanzioni sono aumentati di circa il 23 per cento, contribuendo significativamente alle entrate delle amministrazioni locali. Questo dato mostra come le multe siano diventate una fonte importante di entrate economiche per le casse comunali.
Le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Niente di nuovo sotto il sole: c'è bisogno di un "bancomat" per limitare le conseguenze della riduzione dei trasferimenti statali, intensificata nella legge di bilancio 2025-2028: si parla di tagli consistenti a fondi di investimento (rigenerazione urbana, opere pubbliche e via dicendo) per oltre 8 miliardi di euro fino al 2037. Questo spiega, almeno in parte, perché secondo le ultime elaborazioni condotte dal portale Facile.it sui dati Siope (il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), nel corso del 2025 i Comuni del nostro Paese...🔗 Leggi su Gazzetta.it
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