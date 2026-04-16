Morsa da un ragno prima del concerto | paura per la cantante ricoverata d’urgenza

Una cantante è stata trasportata in ospedale in ambulanza prima di un suo concerto dopo essere stata morsa da un ragno. L'incidente si è verificato poco prima dell'esibizione, portando i medici a intervenire immediatamente. La cantante, in condizioni che hanno richiesto un ricovero urgente, non ha potuto esibirsi come previsto. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

La cantante Taylor Momsen è stata morsa da un ragno prima di un concerto ed è stata ricoverata d’urgenza. Taylor Momsen, famosa per il suo ruolo in Gossip Girl, è stata morsa da un ragno prima di un suo concerto. La cantante è stata ricoverata d’urgenza e su Instagram ha mostrato i danni provocati dal veleno dell’animale. Taylor Momsen è stata ricoverata d’urgenza dopo essere stata morsa da un ragno prima di un concerto. La cantante del gruppo Pretty Reckless, conosciuta per il suo ruolo nella serie tv Gossip Girl, stava aprendo il concerto degli ACDC a Città del Messico quando è stata morsa da un ragno velenoso. Momsen ha voluto raccontare quello che le è accaduto sul suo profilo Instagram.🔗 Leggi su Novella2000.it

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