Il governo britannico ha rassicurato che ci saranno sufficienti scorte di birra durante il Mondiale di calcio che inizia l’11 giugno, dopo aver sollevato preoccupazioni sulla possibile carenza di anidride carbonica. La questione riguarda il rischio di problemi nella produzione di bevande alcoliche e alimenti, legato a una possibile riduzione delle forniture di questa sostanza. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali misure adottate o alle ripercussioni sulla disponibilità di cibo e bevande.

Il governo britannico ha cercato di tranquillizzare l’opinione pubblica riguardo alla disponibilità di birra per il Mondiale di calcio in programma l’11 giugno, in seguito a timori legati alla carenza di anidride carbonica. Il Segretario al Business, Kyle, ha dichiarato che la stabilità economica non è minacciata, nonostante i piani di emergenza preparati dalle autorità per gestire le difficoltà di approvvigionamento causate dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Rischi logistici e sicurezza alimentare tra gas e approvvigionamenti. Le tensioni nel conflitto in Iran hanno messo sotto pressione lo Stretto di Hormuz, innescando una reazione a catena che tocca diversi settori industriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiale in bilico: rischio crisi birra e cibo per via dell’Iran

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