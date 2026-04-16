Gli hotel negli Stati Uniti hanno ridotto i prezzi a causa di un calo nelle prenotazioni, mentre il Mondiale 2026 si avvicina. La competizione si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, suscitando preoccupazioni tra gli operatori del settore alberghiero. Le prenotazioni sono inferiori rispetto alle attese, creando incertezza sulla capacità di ospitare i visitatori previsti per l’evento.

C’è preoccupazione per il Mondiale che si disputerà tra qualche mese tra Stati Uniti, Messico e Canada. La situazione geopolitica è quella che è e la voglia di Stati Uniti non decolla. Ne scrive innanzitutto il Financial Times sul calo di prenotazione degli alberghi che così sono stati costretti ad abbassare i prezzi. Athletic si sofferma sul rincaro dei biglietti dei treni. Mondiale 2026, le prenotazioni alberghiere non decollano. Le Parisien riprende il Financial Times: In vista della Coppa del Mondo Fifa 2026, cresce la preoccupazione tra gli albergatori statunitensi. L’evento che avrebbe dovuto rilanciare il turismo dopo un deludente 2025, non sta producendo gli effetti sperati: le prenotazioni non decollano.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mondiale 2026 in Usa, gli alberghi abbassano i prezzi: “poche prenotazioni”

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