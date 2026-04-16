Moncler ha annunciato una nuova campagna pubblicitaria che vede come protagonista l’attore Jamie Dornan. La casa di moda punta a proporre i propri capi anche durante la stagione estiva, continuando a promuovere l’abbigliamento estivo. La campagna si inserisce nella strategia di Moncler di espandere la propria offerta oltre i tradizionali periodi dell’anno. La presenza di Dornan contribuisce a rafforzare l’immagine del marchio tra il pubblico.

Se si percorre la storia di Moncler, verrebbe quasi da dire che la primavera non esiste. E l’estate, ancora meno. Dopo la recente mostra immersiva dedicata alla maison — un viaggio dalle origini a Grenoble fino alle sue evoluzioni più recenti — l’immaginario del brand appare ancora più chiaro: Moncler nasce per l’inverno, per il freddo, per la protezione. Lo abbiamo sempre letto e vissuto così. Eppure è proprio questo punto di partenza a rendere naturale il passo successivo. Perché lo spirito pionieristico ha da sempre definito la maison, che oggi vuole spostare quel linguaggio, storicamente legato alle temperature rigide, verso una dimensione estiva.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Moncler vuole vestirci anche in estate, e per incoraggiarci chiama Jamie Dornan

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