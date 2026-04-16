A Modica due uomini sono stati fermati dalle forze dell'ordine mentre tagliavano e nascondevano cavi telefonici pubblici. Il valore stimato del danno causato si aggira intorno ai 10.000 euro. Gli arresti sono stati effettuati sul posto dopo che le autorità hanno intercettato le attività sospette. La polizia ha sequestrato gli attrezzi utilizzati per il taglio dei cavi e ha portato gli individui in caserma per le procedure di rito.

È di due arresti e 150 metri di cavi telefonici recuperati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Modica. Due uomini, rispettivamente di 36 anni e 38 anni, entrambi residenti a Pachino, sono stati fermati mentre tranciavano e occultavano cavi della linea telefonica pubblica, causando un danno stimato in 10.000 euro. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha notato movimenti sospetti nella zona di Contrada Marza nelle prime ore del mattino. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle due del mattino quando una persona, transitando nella zona di Contrada Marza, ha notato alcuni individui intenti a tranciare cavi della linea telefonica pubblica.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Modica, tranciano e occultano cavi telefonici pubblici per 10mila euro: doppio arresto

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