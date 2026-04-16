Mind&money - la psicologia dietro le scelte e il rapporto con il denaro
Il rapporto con il denaro coinvolge aspetti emotivi, processi cognitivi e influenze sociali. Le decisioni finanziarie non sono sempre razionali e spesso sono influenzate da bias e stati d’animo. Diversi studi evidenziano come le scelte economiche siano strettamente legate a fattori psicologici più che a calcoli oggettivi. La comprensione di questi meccanismi aiuta a capire meglio il comportamento finanziario delle persone.
Mind & Money - La psicologia dietro le scelte e il rapporto con il denaro Tra emozioni, bias cognitivi e contesto sociale, il rapporto con il denaro è molto più psicologico di quanto pensiamo.A rendere l’evento unico è la presenza di ospiti d’eccezione, tra i più autorevoli interpreti del.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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