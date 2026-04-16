Mind&money - la psicologia dietro le scelte e il rapporto con il denaro

Il rapporto con il denaro coinvolge aspetti emotivi, processi cognitivi e influenze sociali. Le decisioni finanziarie non sono sempre razionali e spesso sono influenzate da bias e stati d’animo. Diversi studi evidenziano come le scelte economiche siano strettamente legate a fattori psicologici più che a calcoli oggettivi. La comprensione di questi meccanismi aiuta a capire meglio il comportamento finanziario delle persone.