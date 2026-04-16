mille e una cover il festival di sanremo riaccende i riflettori su un doppio appuntamento tv

Il Festival di Sanremo torna al centro dell’attenzione grazie a un nuovo appuntamento televisivo intitolato

Sanremo oltre il Festival. Con Mille e una cover, la Rai punta ad allungare la vita editoriale della kermesse della canzone italiana, spingendosi oltre la tradizionale settimana di programmazione. L’operazione valorizza uno dei momenti più riconoscibili del Festival, la serata delle cover, trasformandolo in un prodotto autonomo per il prime time. In segnale di mamma Rai è preciso: il Festival non si esaurisce a febbraio, ma continua ad essere sfruttato nei mesi successivi come contenuto centrale della proposta televisiva. In prima serata, con due speciali in onda su Rai 1 sabato 2 e sabato 9 maggio 2026, il progetto rielabora le performance della serata cover dell’ultima edizione, coinvolgendo gli stessi artisti.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Aggiornamenti e dibattiti

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Amate la serata cover del Festival di Sanremo Non potete perdervi #MilleEUnaCover, 2 serate che Rai 1 manderà in onda sabato 2 e 9 maggio in prima serata: saranno proposte le più belle cover cantate a Sanremo, col commento dei cantanti che si rivedra x.com