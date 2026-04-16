Milano sotto assedio | rumore e odori guidano le segnalazioni Arpa

Nel corso del 2025, l’ufficio di Arpa Lombardia a Milano ha ricevuto complessivamente 1.449 segnalazioni, la maggior parte delle quali riguardano problemi di rumore e odori. La città si conferma come l’area con il maggior numero di richieste nella regione, evidenziando una costante attenzione da parte dei cittadini su questioni ambientali legate a questi fattori. I dati sono stati resi noti dall’ente regionale che si occupa di monitoraggio ambientale.

Nel corso dell’intero anno 2025, l’ufficio milanese di Arpa Lombardia ha registrato un volume di 1.449 pratiche gestite, confermandosi la zona con il maggior numero di richieste all’interno della regione. I dati raccolti evidenziano come i cittadini di Milano e della zona dell’hinterland abbiano utilizzato canali telefonici (823 contatti) e digitali tramite web (626 comunicazioni) per segnalare criticità ambientali che spaziano dal rumore alle emissioni odorigene. La radiografia dei disagi urbani tra inquinamento acustico e odori. Analizzando la composizione delle segnalazioni arrivate all’ente, emerge una gerarchia precisa delle problematiche che impattano sulla qualità della vita nella metropoli lombarda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano sotto assedio: rumore e odori guidano le segnalazioni Arpa Notizie correlate Leggi anche: Troppo rumore e cattivi odori, a Milano pioggia di segnalazioni all'Arpa: ecco cosa disturba i milanesi Cattivi odori a Castiraga Vidardo, il report di Arpa: “Valori nella norma”Castiraga Vidardo (Lodi), 26 gennaio 2026 – Le molestie olfattive di Castiraga Vidardo sono state segnalate, monitorate e in parte ricondotte ad...