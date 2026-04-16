Milano rivoluziona i viali | bici in guida e limite a 30 km h

Milano sta introducendo modifiche alla viabilità urbana con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la mobilità. Il Comune e il Ministero dei Trasporti stanno valutando un nuovo modello, che prevede l’installazione di nuove piste ciclabili sui controviali e la riduzione dei limiti di velocità a 30 kmh nelle zone interessate. Questi interventi fanno parte di un piano per riorganizzare il traffico cittadino e favorire l’uso della bicicletta.

Il Comune di Milano e il Ministero dei Trasporti stanno studiando un modello di viabilità innovativo che punta a trasformare la gestione del traffico urbano attraverso l'introduzione di strade ciclabili sui controviali. Il progetto prevede di ribaltare l'attuale gerarchia stradale in quattro aree strategiche della città, garantendo la precedenza assoluta ai ciclisti e limitando la velocità dei veicoli a 30 kmh. L'amministrazione comunale ha individuato come zone pilota per questa sperimentazion .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano rivoluziona i viali: bici in guida e limite a 30 km/h Notizie correlate La nuova mappa di Bologna Città 30. Dalle radiali fino ai viali: ecco dove decade il limiteBologna, 22 gennaio 2026 – La domanda che si rincorre in queste ore, dopo la sentenza del Tar che, di fatto, ferma la Città 30 è: che cosa succede... Roma: ricorso al Consiglio di Stato contro il limite 30 km/hSabato 14 marzo 2026, alle ore 11:52, un ricorso straordinario è stato depositato al Consiglio di Stato contro il provvedimento della giunta...