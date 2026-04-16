Milan Malagò | Allegri? Se parlo viene strumentalizzato

Durante un evento presso lo stadio di San Siro, Giovanni Malagò, che potrebbe diventare il nuovo presidente della Federcalcio italiana, ha commentato la situazione relativa all’allenatore della squadra di calcio. Ha affermato che se dovesse esprimersi pubblicamente su Allegri, potrebbe essere soggetto a strumentalizzazioni. Malagò non ha approfondito ulteriormente i motivi di questa scelta, ma ha comunque affrontato il tema in modo diretto.

Giovanni Malagò, possibile nuovo presidente della Federcalcio italiana, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro'. Giovanni Malagò, possibile nuovo presidente della Federcalcio italiana ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino: ecco le sue dichiarazioni nel video del nostro inviato, Stefano Bressi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Malagò: “Allegri? Se parlo viene strumentalizzato” Cassano commenta Napoli-Milan 1-0:”Allegri ha giocato per lo 0-0,ho visto uno schifo in attacco” Notizie correlate Allegri in conferenza stampa: “Mateta? Parlo solo dei tesserati del Milan”Per l'occasione, ad Allegri è stata anche rivolta una domanda sul possibile approdo in rossonero di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, attaccante... Milan, attenzione, Malagò pensa all’Italia: Allegri candidato perfetto?Giovanni Malagò, presidente del CONI, potrebbe diventare molto presto anche quello della FIGC, prendendo così il posto di Gravina. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Allegri-Milan, addio possibile? Malagò lo lancerebbe per la Nazionale; Massimiliano Allegri può lasciare il Milan: il ruolo di Giovanni Malagò nella corsa alla FIGC cambia tutto; Presidenza FIGC, Trevisani: Malagò presidente vorrebbe Allegri come ct; Italia, toto panchina: con Malagò presidente Allegri sorpassa Conte. Il Milan pensa già al dopo, ecco perché può succedere. Così Allegri disegna il Milan del futuro: già 3 incontri con Furlani-Tare! Toto-ct: Conte torna in poleCon i fatti l’allenatore rossonero sta dimostrando che vuole continuare il lavoro a Milanello. Solo la mancata qualificazione in Champions può cambiare tutto. Al Napoli invece le ultime parole di De L ... tuttosport.com Milan, con Malagò sarà Allegri il nuovo CT? Spunta l’ipotesi clamorosa per la panchina del MilanQualora Max Allegri dovesse lasciare Milano per guidare la Nazionale, per il Milan si aprirebbe uno scenario a sorpresa per il sostituto. spaziomilan.it Goretzka Juve Il Milan tenta il sorpasso - facebook.com facebook Tra #Allegri e #Milan è gelo totale: cosa può succedere senza Champions x.com