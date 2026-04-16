Il difensore centrale è tornato in campo dal primo minuto dopo l'intervento per l'ernia inguinale. Accanto a lui in difesa ci saranno Tomori e Fofana, confermando la formazione titolare. La partita si avvicina e la squadra si prepara a sfidare il Verona con queste scelte. L’allenatore ha deciso di affidarsi ai giocatori disponibili dopo il recupero del calciatore infortunato.

Riprende oggi la preparazione rossonera in vista della trasferta di Verona, dopo il mercoledì di riposo concesso da Allegri. Max prepara le novità, che altro non sono che un ritorno al "vecchio" Milan formato 3-5-2. Anche per quanto riguarda gli interpreti, l’allenatore rossonero riproporrà per quanto possibile l’undici base: chance per il rientro di Matteo Gabbia in difesa, a quasi due mesi dallo stop e dall’intervento per risolvere il problema di ernia inguinale. Dietro certo il ritorno tra i titolari di Tomori, sacrificato contro l’Udinese in nome del cambio modulo e di un terzino destro di spinta come Athekame. Novità anche a centrocampo, dove Fofana ritroverà spazio dall’inizio al posto di Ricci.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, le ultime verso il Verona: Gabbia rientra dal 1'. Titolari anche Tomori e Fofana

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