Santiago Giménez, attaccante del Milan nato nel 2001, ha rilasciato un’intervista a 'Record Mexico' in cui ha parlato del suo infortunio, dell’intervento subito e dei prossimi passi della sua carriera. Il giocatore ha dichiarato di lavorare con l’obiettivo di tornare al massimo delle sue capacità e di portare soddisfazioni ai tifosi. La sua situazione ha attirato l’attenzione dei media italiani e internazionali, che seguono con interesse i suoi progressi.

Santiago Giménez, attaccante del Milan, è stato assente dal 28 ottobre 2025 al 21 marzo 2026, quindi cinque mesi pieni, per l'infortunio prima e per l'operazione poi alla caviglia destra. Da quando è tornato in squadra ha giocato qualche minuto contro il Torino, poi una mezz'ora a Napoli e non ha messo piede in campo contro l'Udinese. Ora il 'Bebote' aspetta la sua grande occasione contro il Verona, domenica al 'Bentegodi', forse anche dall'inizio. Nel frattempo, però, rilascia interviste in cui ripercorre la sua stagione sfortunata, come l'ultima rilasciata lunedì a 'Record...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la promessa di Giménez: “Lavoro per essere al 100% e regalare gioie alla gente”

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