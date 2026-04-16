Milan-Allegri ultimatum per la gloria | o rinforzi top o sarà addio

A Milano, l’attenzione si concentra sulla situazione di allenatore e squadra dopo le recenti tensioni. L’allenatore ha comunicato chiaramente che senza rinforzi di livello alto, potrebbe lasciare il club. La società si trova a dover decidere come rispondere a questa richiesta, mentre si susseguono le voci sul possibile cambiamento alla guida tecnica. La situazione resta tesa, con l’obiettivo di evitare un divorzio che potrebbe influenzare il futuro della squadra.

Massimiliano Allegri non aspetta, detta le condizioni. Tra le mura di Casa Milan, a Milano, il clima è elettrico: l’allenatore toscano ha tracciato una linea rossa che separa la permanenza in rossonero da un clamoroso approdo sulla panchina della Nazionale Italiana. Non è solo una questione di contratto, ma di potere decisionale e ambizione strutturale. Il tecnico vuole garanzie precise per trasformare il Milan in una corazzata da seconda stella. La strategia è chiara: Allegri non accetterà un ruolo da semplice esecutore aziendale. La richiesta sul tavolo della dirigenza è il cosiddetto protocollo dei “quattro Rabiot”: un rinforzo di spessore internazionale per ogni reparto.🔗 Leggi su Milanzone.it

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