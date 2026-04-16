L’allenatore della squadra di calcio è al centro di voci di possibile separazione dal club, a causa di divergenze con il management. Secondo alcune fonti, il tecnico ha mostrato con i risultati e le scelte sul campo quale direzione intende seguire, nonostante le tensioni che circolano intorno alla sua posizione. La situazione sembra essere in evoluzione, con decisioni che potrebbero essere prese nei prossimi giorni.

Da più parti si sentono voci di un ennesimo ribaltone in casa Milan: i 'rumors' più assidui degli ultimi giorni, infatti, danno l'allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare con i bagagli in mano, pronti ad abbandonare Milanello per incompatibilità di vedute con il resto del management. Ovvero con l'amministratore delegato Giorgio Furlani, con il direttore tecnico Geoffrey Moncada e con il Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic. 'Tuttosport' oggi in edicola, però, fornisce una versione diversa della storia. Se è vero che il nome di Allegri resta tra i candidati a diventare...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri dimostra con i fatti ciò che intende fare: il retroscena di ‘Tuttosport’

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