Un disco che fa sorridere, così Michele Bravi parla di Commedia musicale, ma all'interno c'è un brano molto profondo, Genitore 3, dedicato ad un figlio che forse non avrà mai Il tema dei figli alle coppie omosessuali sembra superato ed invece non lo è per niente, ci sono ancora tanti aspetti che portano con sé mancanze e buchi ancora incolmabili e di cui in Italia si discute pochissimo, quasi per niente.Michele Bravipresenta il nuovo albumCommedia musicaleal cui interno c’è un brano molto interessante, dal titoloGenitore 3. Qui l’artista parla ad un figlio immaginario che forse non avrà mai. Un racconto crudo ma anche estremamente dolce di un uomo che si scontra con una dura realtà, quella di un padre che forse non potrà mai abbracciare suo figlio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Michele Bravi e la canzone dedicata al figlio che forse un giorno avrà

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