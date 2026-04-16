È stato approvato un finanziamento di 500.000 euro destinato a sostenere il collegamento marittimo tra la città di Manfredonia e le Isole Tremiti durante la stagione estiva. La somma è stata stanziata per coprire le spese legate ai servizi di trasporto che operano tra le due località nei mesi più caldi dell’anno. La decisione mira a garantire un collegamento più efficiente e accessibile per i turisti e i residenti.

Stanziati 500mila euro dalla Regione Puglia per l’attivazione del servizio stagionale di collegamento marittimo tra Manfredonia e le Isole Tremiti con l’obiettivo di potenziare la mobilità estiva e sostenere i flussi turistici verso uno dei luoghi più attrattivi della regione. L’intervento si inserisce nel solco delle previsioni del Piano Regionale dei Trasporti che prevede lo sviluppo del “metrò del mare”, una rete di collegamenti veloci tra i principali porti pugliesi, pensata per connettere le località costiere a forte vocazione turistica. “Per una regione come la Puglia che è la terza in Italia per estensione costiera, dopo le grandi isole di Sardegna e Sicilia, il mare è una strada da percorrere”, commenta Raffaele Piemontese, assessore regionale alla mobilità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mezzo milione di euro per finanziare il collegamento estivo Manfredonia-Isole Tremiti

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