Tra lunedì 20 e martedì 21 aprile, l’Italia assisterà a un repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Un’ondata di aria fredda proveniente da nord-est entrerà nel paese, interrompendo la fase di stabilità climatica durata a lungo nelle settimane precedenti. Questo fenomeno porterà con sé temporali violenti, segnando un passaggio repentino da condizioni di tempo soleggiato e stabile a un clima più instabile e perturbato.

Un brusco cambiamento climatico sta per interessare l’Italia tra lunedì 20 e martedì 21 aprile, quando un’irruzione di aria fredda proveniente da nord-est interromperà la lunga stabilità anticiclonica. Dopo un periodo di temperature miti, il contrasto termico con le acque del Mediterraneo occidentale, ancora sopra la media stagionale, potrebbe scatenare i primi temporali intensi del 2026. L’alternanza tra il caldo primaverile e l’instabilità imminente. Il meteo dei prossimi dieci giorni presenterà due scenari nettamente distinti. Fino a domenica 19 aprile, l’anticiclone continuerà a dominare la situazione, regalando cieli sereni e un clima molto mite, con temperature che sembrano appartenere alla fine di maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, scontro termico in arrivo: i primi temporali violenti di aprile

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