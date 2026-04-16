Meteo | Previsioni per venerdì 17 aprile

Per venerdì 17 aprile, le previsioni indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi a Modena, senza precipitazioni attese durante tutta la giornata. La temperatura massima prevista è di 22°C, mentre quella minima si aggirerà intorno agli 11°C. Lo zero termico sarà a circa 2.897 metri di quota.

A Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2897m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Venerdì 10 aprile 2026

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