Meteo potrebbe tornare il freddo?

Secondo le previsioni meteo, dal 20 aprile in poi si potrebbe verificare uno spostamento dell’anticiclone verso le regioni settentrionali del continente. Questa variazione potrebbe portare un ritorno di temperature più basse e condizioni di maltempo in alcune aree. I modelli meteorologici indicano uno sbilanciamento che potrebbe influenzare il clima nelle prossime settimane. Al momento, non ci sono conferme definitive ma le previsioni suggeriscono questa possibilità.

Gran parte dei modelli prevede uno sbilanciamento dell’anticiclone verso il nord del Continente dal 20 aprile in poi. Questo esporrà l’Europa centrale e mediterranea all’inserimento di un vortice freddo, associato ad un generale e significativo calo termico, oltre che a risvolti perturbati, soprattutto sulle nostre regioni nord-orientali e del medio Adriatico. dal 19 aprile primi temporali al nord a segnalare una nuova fase del tempo con una recrudescenza fredda ed instabile che potrebbe prendere piede dal 20 al 23 aprile. Naturalmente si tratta per ora di proiezioni ma l’attendibilità media è del 60%.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Vortice Jolina sull'Italia, poi torna l'inverno con il freddo dei Balcani

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