Secondo le previsioni meteo, oggi a Napoli ci sarà una giornata caratterizzata da nuvole sparse e temperature che varieranno tra 15 e 22°C. Le condizioni cambieranno nel corso dei prossimi giorni, con previsioni che indicano un possibile mutamento del tempo fino a sabato 18. È previsto un aumento della copertura nuvolosa e possibili variazioni nelle temperature.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, con temperature comprese tra 15 e 22°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da nubi sparse di passaggio, con una temperatura di 18°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da qualche nube sparsa, con una temperatura di 16°C.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Napoli, oggi nuvoloso poi cambia tutto: le previsioni fino a sabato 18

Ultimo vortice con pioggia e neve, poi si cambia musica

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