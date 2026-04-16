A Messina, la Città Metropolitana si sta preparando a nominare un nuovo tecnico per gestire un progetto di sviluppo da 335 milioni di euro. La decisione arriva in un periodo di transizione amministrativa, dopo le dimissioni del sindaco e la fine dell’incarico del direttore generale. La situazione riguarda la continuità degli investimenti infrastrutturali e la gestione delle risorse finanziarie destinate ai lavori di sviluppo della città.

La Città Metropolitana di Messina affronta una delicata fase di transizione amministrativa per garantire la continuità dei grandi investimenti infrastrutturali, dopo che le dimissioni del sindaco Basile hanno determinato la fine dell’incarico del direttore generale Giuseppe Campagna. Per evitare il blocco dei fondi destinati allo sviluppo territoriale, l’amministrazione ha scelto l’ingegner Giacomo Villari, attuale dirigente della V Direzione incaricata di Pianificazione Strategica e Digitale, Attività Produttive e Patrimonio, come figura tecnica per gestire le disposizioni del Fondo Sviluppo e Coesione. Il riassetto tecnico tra continuità gestionale e scadenze elettorali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, nuovo tecnico per salvare i 335 milioni dello sviluppo

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