A Messina, nel quartiere Zafferia, le infiltrazioni d’acqua hanno causato allagamenti nelle abitazioni popolari. L’Istituto autonomo case popolari ha avviato un piano d’urgenza per affrontare la situazione, dopo le proteste dei residenti che si sono detti preoccupati per il deterioramento delle strutture. La situazione ha portato a un’attenzione immediata da parte delle autorità competenti per trovare soluzioni rapide.

Le infiltrazioni d’acqua che stanno invadendo le abitazioni popolari del quartiere Zafferia a Messina hanno innescato una risposta d’urgenza da parte dell’Istituto autonomo case popolari, dopo che i residenti hanno manifestato la propria preoccupazione per il degrado strutturale degli edifici. L’emergenza, che vede vani ascensore sommersi e cantine inutilizzabili, ha spinto le autorità a varare un piano di interventi immediati per limitare i danni alle famiglie colpite. La situazione nelle palazzine Iacp è diventata estremamente complessa: l’acqua non è più un evento isolato, ma una presenza persistente che minaccia la vivibilità quotidiana. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire sul posto per gestire i pericoli legati agli allagamenti, che hanno anche compromesso diversi impianti elettrici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, emergenza Zafferia: piano d’urgenza per le case allagate

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