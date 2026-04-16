Mega incidente e ambulanze in centro a Castelfranco Emilia ma è solo una dimostrazione Coinvolti quasi 300 studenti

Nel centro di Castelfranco Emilia si è svolta una dimostrazione che ha coinvolto circa 300 studenti, con l’utilizzo di ambulanze e mezzi di soccorso. L’evento ha ricreato un incidente stradale, ma si trattava di una simulazione. La dimostrazione aveva l’obiettivo di sensibilizzare sulla sicurezza stradale, dimostrando come si interviene in situazioni di emergenza e sottolineando l’importanza di comportamenti corretti alla guida.