Mega incidente e ambulanze in centro a Castelfranco Emilia ma è solo una dimostrazione Coinvolti quasi 300 studenti
Nel centro di Castelfranco Emilia si è svolta una dimostrazione che ha coinvolto circa 300 studenti, con l’utilizzo di ambulanze e mezzi di soccorso. L’evento ha ricreato un incidente stradale, ma si trattava di una simulazione. La dimostrazione aveva l’obiettivo di sensibilizzare sulla sicurezza stradale, dimostrando come si interviene in situazioni di emergenza e sottolineando l’importanza di comportamenti corretti alla guida.
La sicurezza stradale non è una percezione. E quindi può essere misurata, raccontata, insegnata.Anche in maniera divertente. Si fonda su questi presupposti il progetto didattico Abc, l’Autostrada del Brennero in Città, che torna di nuovo questa primavera a essere protagonista in sei città delle.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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