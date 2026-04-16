Matteo Salvini afferma di non aver mai incontrato Donald Trump, anche se una fotografia risalente a dieci anni fa mostra il politico italiano insieme al tycoon statunitense. La foto, scattata in un evento pubblico, ritrae i due mentre si trovano nello stesso luogo. Salvini ha ribadito che non ci sono stati incontri ufficiali o privati con Trump nel corso degli anni. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stato fornito riguardo alla vicenda.

Matteo Salvini ha criticato le dichiarazioni di Donald Trump contro Papa Leone XIV e Giorgia Meloni. Il vicepremier, però, rispondendo a una domanda su quale sia il suo rapporto col presidente Usa ha risposto “non ci siamo mai visti”. In realtà, nell’aprile 2016 aveva scattato una foto a Filadelfia insieme al tycoon, prima di un suo comizio in vista delle primarie per scegliere il candidato repubblicano nella corsa alla Casa Bianca. Lo stesso Salvini aveva rivendicato un fitto scambio di mail per preparare quell’incontro, dopo che a sua volta, in un’intervista, Trump aveva affermato di non aver voluto incontrare il leader della Lega. Salvini su Trump: “Non ci siamo mai visti” Matteo Salvini ha rilasciato una lunga intervista ad Aria Pulita, trasmissione di 7Gold, giovedì 16 aprile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Salvini dice di non avere mai incontrato Donald Trump, ma c'è una sua foto di 10 anni insieme al tycoon

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