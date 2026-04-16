Il Presidente della Repubblica ha firmato tre decreti di grazia, concedendo la libertà a tre persone condannate. La decisione, annunciata ufficialmente, rappresenta un atto di clemenza nei confronti di individui che avevano subito condanne definitive. La notizia ha fatto seguito a un procedimento che ha portato alla concessione di questi provvedimenti, senza ulteriori dettagli sulla durata delle carcerazioni o sulle motivazioni ufficiali.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre distinti decreti di grazia, concedendo provvedimenti di clemenza individuale nei confronti di altrettanti condannati. Le decisioni sono arrivate al termine dell’iter previsto, con il parere favorevole del ministro della Giustizia, e riguardano i casi di Antonio Russo, Giuseppe Porcelli e Aly Soliman. Si tratta di interventi mirati, adottati sulla base di valutazioni specifiche legate alle condizioni personali dei condannati, al percorso successivo ai reati e agli elementi emersi nel corso dell’istruttoria. Leggi anche: Mattarella grazia 3 condannati: due avevano ucciso le mogli malate di Alzheimer I criteri alla base della grazia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mattarella gli ha concesso la grazia”: l’annuncio a sorpresa dopo anni di carcere

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