mattarella concede tre grazie ed esercita potere di clemenza

Il Presidente della Repubblica ha firmato tre decreti di grazia, utilizzando una delle sue prerogative costituzionali più significative. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni alla base delle decisioni. La concessione della grazia rappresenta un atto di clemenza che interviene nel sistema giudiziario, esercitato dal Capo dello Stato secondo le procedure previste dalla legge.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella firma tre decreti di grazia, esercitando una delle prerogative costituzionali più delicate e simboliche del Capo dello Stato. I provvedimenti, adottati ai sensi dell’articolo 87, undicesimo comma, della Costituzione, intervengono a conclusione di un iter formale che prevede l’istruttoria del Ministero della Giustizia e il parere favorevole del Guardasigilli. Le misure riguardano tre casi distinti, Antonio Russo, Giuseppe Porcelli e Aly Soliman, e si configurano come atti di clemenza individuale. La grazia, infatti, non cancella il reato ma estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con sentenza definitiva.🔗 Leggi su 361magazine.com

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