Mastella sulla questione stadio | Cerchiamo di chiudere tutte le vertenze per la B serve un restyling

Il sindaco ha commentato la situazione dello stadio “Ciro Vigorito” nel contesto del progetto educativo Acea Scuola 2026. Ha sottolineato la volontà di risolvere tutte le vertenze in corso riguardanti l’impianto, menzionando la necessità di un restyling per adattarlo alle nuove esigenze della squadra di calcio. La promozione del Benevento in serie B ha portato l’attenzione sul tema e sulla possibilità di interventi di miglioramento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito del progetto educativo Acea Scuola 2026, questa mattina il sindaco Mastella ha parlato anche dello stadio “Ciro Vigorito”, tematica ancora più attuale alla luce della promozione in serie B del Benevento. “Per il settore tribuna – ha detto il primo cittadino – abbiamo messo una idea progettuale del Comune, vediamo se la Regione arriva prima di noi. Va tenuto conto che il campionato inizierà. Come mi ha spiegato il presidente Vigorito sarà necessario fare alcuni lavori di restyling soprattutto alla tribuna e all’illuminazione. La società ci metterà un po’ di soldi. Noi verremo incontro per quanto possibile.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella sulla questione stadio: “Cerchiamo di chiudere tutte le vertenze, per la B serve un restyling” Notizie correlate Calcio Napoli, l’allarme sulla questione stadio: “Serve nuovo impianto, perdiamo 70 milioni l’anno”Il direttore generale dell’area business: “Non vogliamo mettere pezze all’impianto attuale. Mastella: “Pd apprenda da Dc, quando questione referendaria mette in gioco identità politica serve disciplina di partito”Tempo di lettura: < 1 minuto “Il referendum sulla giustizia per i contorni che ha assunto richiede di sacrificare le sfumature, perché quando una...