Massimo Giletti la Rai fa chiarezza | Nessuna chiusura anticipata ma taglio del budget

La Rai ha precisato che il programma condotto da Massimo Giletti non sarà chiuso in anticipo, ma subirà un taglio del budget. Il direttore dell'Approfondimento ha spiegato che non ci sono piani di sospensione anticipata, ma si procederà a una riduzione delle risorse dedicate alla trasmissione. La decisione riguarda esclusivamente aspetti finanziari e non comporta la sospensione immediata della programmazione.

Il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini fa chiarezza sulla chiusura del programma Lo stato delle cose condotto da Massimo Giletti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Massimo Giletti, la Rai fa chiarezza: “Nessuna chiusura anticipata ma taglio di budget”Il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini fa chiarezza sulla chiusura del programma Lo stato delle cose condotto da Massimo Giletti. Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti: la Rai smentisce la chiusura anticipataLa Rai interviene per chiarire le indiscrezioni sulla chiusura anticipata del talk show di Massimo Giletti su Rai 3. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Noi non saremo in onda perché i programmi che funzionano sapete che fine fanno: Massimo Giletti si sfoga in diretta. La risposta della Rai: Supportato anche quando i risultati non sembravano sorridere:; Giletti anticipa la chiusura de Lo Stato delle Cose, lo sfogo contro la Rai: Non ci saremo, cosa succede; Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose chiude in anticipo. Sfogo in diretta e replica Rai; Frecciata di Massimo Giletti alla Rai sulla chiusura di Lo stato delle cose, risposta piccata dell'azienda. Massimo Giletti, la Rai fa chiarezza: Nessuna chiusura anticipata ma taglio di budgetIl direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini fa chiarezza sulla chiusura del programma Lo stato delle cose condotto da Massimo Giletti ... fanpage.it Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti tagliato per budget, replica Rai che ricorda le due puntate in piùContinuano le scintille tra la Rai e Massimo Giletti per il taglio delle puntate de Lo Stato delle cose: la replica di Viale Mazzini al conduttore ... virgilio.it Massimo Giletti. Grazie per aver avuto il coraggio di stare dalla parte giusta. Senza temere di urlarlo. #garlasco - facebook.com facebook 13/04/26: in prima serata su @RaiTre Massimo Giletti conduce una nuova puntata di #lostatodellecose x.com