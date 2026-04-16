Il nuotatore olimpico dei 100 metri rana si sta riprendendo da un infortunio alla spalla. Recentemente ha dichiarato di aver già superato due avversari di alto livello e di puntare a tornare presto in vasca. Nonostante i problemi fisici, mantiene un atteggiamento positivo e sogna grandi traguardi futuri. Attualmente, si concentra sulla riabilitazione e sull'allenamento per tornare competitivo.

C'è un filo rosa che parte da una pasticceria di provincia, attraversa la Luna e finisce in vasca, tra corsie che sanno di fatica e ossessione. È il filo di Nicolò Martinenghi: campione olimpico, sì, ma soprattutto uomo che non ha mai smesso di inseguire l’infinito. Lo incontriamo sugli spalti della piscina di Riccione, a margine degli Assoluti Primaverili, mentre è fermo ai box per colpa di un infortunio. Parla piano, ma colpisce forte. Nicolò, partiamo da quella storia curiosa: un post sulla Luna e un legame con la pasticceria. Che cosa c’è dietro? “C’è una tradizione di famiglia. Mio nonno, a Varese, aveva una pasticceria. Nel 1969, quando l’uomo è andato sulla Luna, creò un aperitivo chiamato Apollo 11.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Martinenghi: "Sogno la luna. Ho già battuto due alieni come Qin Haiyang e Peaty e tornerò presto"

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