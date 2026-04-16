Martinenghi | Ero in classe con Gabbia ma tifo Inter L' infortunio? Volevo ritirarmi
Un nuotatore olimpico, noto per aver vinto medaglie ai Giochi, ha rivelato di aver frequentato le lezioni con un compagno di squadra e di tifare per una squadra di calcio. Ha anche parlato di un infortunio alla spalla che lo ha colpito e del desiderio di ritirarsi, senza tuttavia specificare i dettagli sulla sua condizione attuale o sui piani futuri. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di recupero e riflessione sulla carriera sportiva.
C'è un filo rosa che parte da una pasticceria di provincia, attraversa la Luna e finisce in vasca, tra corsie che sanno di fatica e ossessione. È il filo di Nicolò Martinenghi: campione olimpico, sì, ma soprattutto uomo che non ha mai smesso di inseguire l’infinito. Lo incontriamo sugli spalti della piscina di Riccione, a margine degli Assoluti Primaverili, mentre è fermo ai box per colpa di un infortunio. Parla piano, ma colpisce forte. Nicolò, partiamo da quella storia curiosa: un post sulla Luna e un legame con la pasticceria. Che cosa c’è dietro? “C’è una tradizione di famiglia. Mio nonno, a Varese, aveva una pasticceria. Nel 1969, quando l’uomo è andato sulla Luna, creò un aperitivo chiamato Apollo 11.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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