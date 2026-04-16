Un nuotatore olimpico, noto per aver vinto medaglie ai Giochi, ha rivelato di aver frequentato le lezioni con un compagno di squadra e di tifare per una squadra di calcio. Ha anche parlato di un infortunio alla spalla che lo ha colpito e del desiderio di ritirarsi, senza tuttavia specificare i dettagli sulla sua condizione attuale o sui piani futuri. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di recupero e riflessione sulla carriera sportiva.

C'è un filo rosa che parte da una pasticceria di provincia, attraversa la Luna e finisce in vasca, tra corsie che sanno di fatica e ossessione. È il filo di Nicolò Martinenghi: campione olimpico, sì, ma soprattutto uomo che non ha mai smesso di inseguire l’infinito. Lo incontriamo sugli spalti della piscina di Riccione, a margine degli Assoluti Primaverili, mentre è fermo ai box per colpa di un infortunio. Parla piano, ma colpisce forte. Nicolò, partiamo da quella storia curiosa: un post sulla Luna e un legame con la pasticceria. Che cosa c’è dietro? “C’è una tradizione di famiglia. Mio nonno, a Varese, aveva una pasticceria. Nel 1969, quando l’uomo è andato sulla Luna, creò un aperitivo chiamato Apollo 11.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Martinenghi: "Ero in classe con Gabbia, ma tifo Inter. L'infortunio? Volevo ritirarmi"

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