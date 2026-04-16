Mare negato ad Agrigento | tornano i soliti divieti per inquinamento e pericoli

A partire dal primo maggio e fino al 31 ottobre, la stagione balneare 2026 si svolgerà lungo le coste di Agrigento. Come di consueto, l’amministrazione comunale ha firmato un’ordinanza che delimita le aree di spiaggia non accessibili ai bagnanti, basandosi sulle zone soggette a divieti storici. Queste restrizioni sono state stabilite per motivi legati a inquinamento e rischi per la sicurezza.

La stagione balneare 2026inizierà ufficialmente il primo maggio e si concluderà il 31 ottobre. Come accade puntualmente ogni anno, il sindaco ha emesso l'ordinanza che individua i tratti di costa non balneabili, ricalcando le medesime zone soggette a restrizioni storiche.Il motivo principale dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Tumori, problemi al cuore e disturbi psichiatrici: tutti i pericoli dell’inquinamento luminosoLe luci a Led sono a basso consumo, ma possono provocare disturbi alla nostra salute: le scoperte degli esperti. Riecco i soliti noti ad affossare le buone ideePuntuale come sempre, ogni qualvolta alle istituzioni viene una buona idea per tirare fuori dal degrado intere parti dell'Esquilino spunta il...