Un ex calciatore rivela che la Juventus rappresenta tutto nella sua vita, e ora si dedica a guidare i giovani come procuratore. Durante un'intervista, ha ricordato il suo debutto a Torino, il dolore per aver lasciato il club e la sensazione di dover affrontare una nuova fase, con una linea che sembra dividere il passato dai progetti futuri. La sua carriera da calciatore si intreccia con questa nuova strada professionale.

Il battesimo del fuoco a Torino, il dolore del distacco e quella riga bianca che separa il sogno dalla realtà. Claudio Marchisio, per tutti il “Principino”, ha aperto il cuore ai microfoni di stilejuventus.com in un’intervista che è un manifesto di fedeltà e di nuova visione sportiva. Dalle giovanili iniziate nel 1993 fino alla scrivania da procuratore, la parabola dell’ex numero 8 bianconero non è solo cronaca di successi, ma un’analisi profonda sul “dopo”, sulla solitudine del triplice fischio e sulla responsabilità di crescere la nuova generazione di talenti all’ombra della Continassa. L’esordio in prima squadra resta il momento della verità.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Marchisio si confessa: “La Juve è la mia vita, ora guido i giovani come procuratore”

Notizie correlate

Vieri si confessa a Dazn: «Della mia vita privata parlavano senza sapere! Inter-Juventus è la partita dell’anno. Vi rivelo la sorpresa che ho fatto a Moratti…»Mercato Inter, il post Sommer è un rebus: spunta la suggestione Lunin! E c’è un retroscena Calciomercato Inter, dalla Spagna insistono per Bastoni!...

Lägreid, bronzo disperato: "Ho tradito la mia fidanzata, l'amore della mia vita. E ora sto malissimo"Aveva appena vinto la sua prima medaglia olimpica individuale e quel bronzo gli sembrava giustamente un risultato enorme.