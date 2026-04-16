Durante il reality show, Antonella Elia si è isolata nel giardino della casa, mentre pioveva. In quel momento si è resa protagonista di una gag ironica mentre mangiava sotto la pioggia. La showgirl, che si trova al centro delle discussioni, ha attirato l’attenzione anche questa volta, involontariamente, con un episodio che ha suscitato sorriso tra i partecipanti e gli spettatori.

Antonella Elia in pole position nella casa del GF VIP 2026. La showgirl sempre più al centro delle polemiche si rende protagonista, questa volta senza volerlo, di un altro siparietto che fa spuntare il sorriso, a lei ed anche a noi che la osserviamo. Isolata in giardino, sotto lo scrosciare della pioggia romana, la biondina peperina della casa, è intenta a consumare il suo pasto. Sta comodamente rannicchiata su una poltroncina collocata in un angolo ed indossa un paio di occhialoni da sole, nonostante ci sia pioggia a catinelle. La sola immagine, a vedersi, è esilarante! Francesca Manzini appena la scorge, esce e la sollecita al rientro. Per lei dapprima ci sono improperi da parte della showgirl, poi il prorompere in vari sorrisi: “Vai via, ti odio.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Mangiando sotto la pioggia: Antonella Elia si isola in giardino ed è subito gag ironica

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