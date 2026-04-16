Giovedì 16 aprile si è svolto il terzo giorno di sciopero dei giornalisti, proclamato dalla Fnsi, il sindacato unitario del settore. La protesta si è concentrata sulla questione del mancato rinnovo dei contratti e ha coinvolto i professionisti dell’informazione in diverse città italiane. La mobilitazione è stata annunciata nei giorni precedenti, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sulla situazione lavorativa dei giornalisti.

Il comunicato della Federazione nazionale della Stampa italiana: «Ecco ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile». Giovedì 16 aprile la Fnsi, sindacato unitario dei giornalisti italiani, ha proclamato un terzo giorno di sciopero. Ecco i motivi della mobilitazione. Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, il 16 aprile, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mancato rinnovo del contratto, terzo giorno di sciopero dei giornalisti

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