In una partita in Egitto, un arbitro ha assegnato un gol grazie al VAR, e il calciatore ha reagito baciando l’arbitro. È un episodio insolito che ha attirato l’attenzione degli spettatori, poiché raramente si vede un arbitro festeggiato da un giocatore. La scena si è svolta durante il match, suscitando reazioni tra i presenti. La situazione ha fatto discutere per la sua singolarità nel contesto calcistico locale.

Non capita spesso di vedere un arbitro festeggiato da un calciatore, ma in Egitto è successo davvero. Durante la gara tra Bank El Ahly e Al Mokawloon, una decisione del VAR ha convalidato una rete decisiva al 79’ minuto, provocando una reazione sorprendente. Oufa, travolto dall’entusiasmo, ha raggiunto il direttore di gara e lo ha baciato sulla testa tra lo stupore generale. La scena, ripresa in un breve video, ha fatto rapidamente il giro delle piattaforme social. (X@KoraPlusEG).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mai visto prima: il VAR assegna il gol e il giocatore bacia l’arbitro

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