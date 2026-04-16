Rezart Taci, petroliere albanese, ha tentato di acquistare le società di calcio di Bologna, Milan, Roma e Parma, ma in tutte le occasioni si è ritirato all’ultimo momento senza fornire motivazioni. Dopo aver mostrato interesse per il club rossonero e quello giallorosso, ha fatto ritorno in Emilia, dove ha acquisito il Parma. Tuttavia, dopo circa un mese, ha ceduto la società gialloblù a un altro imprenditore.

L’uomo dalle molte vite è stato condannato a undici anni di carcere. È accusato di riciclaggio e associazione a delinquere. È stato processato in Albania, in contumacia. Da tempo è latitante. È attualmente ricercato dalla polizia. L’uomo dalle molte vite si chiama Rezart Taçi, ha cinquantacinque anni, è nato nel 1971 ad Erseke, la città del miele, parla cinque lingue, è un abilissimo giocatore di scacchi. Negli anni 90 ha studiato giurisprudenza in Italia, all’università di Torino, poi è tornato in Albania dove ha cominciato a fare affari fondando la Taçi Oil, azienda leader nell’estrazione del petrolio. L’oro nero è stata la sua fortuna. Il suo nome, Rezart, significa letteralmente “Raggio di sole”, ma di luce, nel suo percorso, ce n’è davvero poca.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'uomo che provò a comprare Bologna, Milan, Roma e Parma scappando sempre all'ultimo momento

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