L' Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali

L'Unione Consumatori Italiani ha richiesto l'adozione di regole uniformi anche per le slot tradizionali. Attualmente, è in fase di esame presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni una bozza di decreto che riguarda il riordino del gioco fisico. La proposta, dopo anni di attesa, mira a introdurre una regolamentazione più coerente nel settore e sarà discussa nei prossimi mesi da Governo e Parlamento.

È all'esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza di decreto per il riordino del gioco fisico che, dopo un'attesa di molti anni, dovrebbe avviare una fase nuova per il settore, portando sui tavoli di Governo e Parlamento una proposta di regolamentazione uniforme. Anche l'ambito del gioco tradizionale – a partire da quello delle slot machine presenti nei pubblici esercizi – potrebbe finalmente dotarsi di efficaci strumenti per la lotta alla ludopatia, fenomeno ormai di fortissimo impatto sociale ed economico. «L'approccio responsabile al gioco è il primo strumento di tutela per gli utenti di questo tipo di servizi», afferma l'Avv. Massimiliano Albanese, Segretario Federale dell'UCI – Unione Consumatori Italiani.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali dichiarazione avv albanese Notizie correlate Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionaliABBONATI A DAYITALIANEWS È all’esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza di decreto per il riordino del gioco fisico che, dopo... Gioco, Unione Consumatori Italiani: regole uniformi anche per le slot tradizionaliÈ all’esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza di decreto per il riordino del gioco fisico che, dopo un’attesa di molti anni, dovrebbe... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gioco, Unione Consumatori Italiani: subito regole uniformi; Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali; Riordino gioco, l’Unione consumatori dice basta alla ‘questione territoriale’; Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali. Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionaliE’ all’esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza di decreto per il riordino del gioco fisico che dovrebbe avviare una fase nuova per il settore. agimeg.it Gioco, Unione Consumatori Italiani: subito regole uniformiRoma, 11 apr. (askanews) - È all'esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza di decreto per il riordino del gioco fisico che, ... stream24.ilsole24ore.com Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali ift.tt/1ZWhdNL x.com Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali – E’ all’esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza di decreto per il riordino del gioco fisico che, dopo un’attesa di molti anni, dovrebbe avviar - facebook.com facebook