All’Università Magna Graecia di Catanzaro si è tenuto un seminario con Mimmo Lucano dedicato all’esperienza di integrazione nel comune di Riace, in Calabria. L’evento ha suscitato una reazione politica, con il partito di maggioranza che ha commentato l’iniziativa come “grave ed inaccettabile”. La discussione si è concentrata sui contenuti del seminario e sulle posizioni espresse durante l’incontro.

L’iniziativa dell’Ateno del 15 aprile rientra nell’ambito degli “Itinerari di sociologia pubblica in Calabria” dedicati all’applicazione critica del sapere sociologico alle problematiche sociali più rilevanti del territorio calabrese. Lucano è chiamato a tenere il seminario su “Il modello di ospitalità di rifugiati e migranti del Comune di Riace” con i saluti del rettore Giovanni Cuda e della professoressa Aquila Villella, direttrice del dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Umg. Per Fabio Roscani, deputato di Fdi e presidente di Gioventù Nazionale, è “grave e inaccettabile che l’Università pieghi la propria funzione educativa a finalità politiche, ospitando come relatore Lucano, figura già condannata nell’ambito del cosiddetto ‘modello Riace’ e decaduta dalla carica di sindaco”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Lucano all’università per parlare del ‘modello Riace’. FDI: “Inaccettabile”

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